金門尚義海堤附近一處鐵皮屋雞寮昨（11）日晚間突冒大火，熊熊火光竄天嚇壞附近村民緊急報警求救；警消獲報後立即出動各式消防車7輛、職義消22人前往搶救，在強力水線攻擊下火勢約5分鐘順利撲滅，所幸未造成人員傷亡，不過鐵皮雞寮及業主飼養的200多隻雞、鴨卻慘遭大火吞噬，僅剩幾隻「傷兵」幸運獲救，整起火警粗估燃燒面積約15平方公尺，詳細起火原因仍由消防局火調科調查中。

金門縣消防局指出，救災救護指揮中心於昨晚21時54分接獲民眾報案，指稱金湖鎮第九岸巡總隊靠近尚義海堤附近鐵皮屋起火燃燒。指揮中心立即派遣轄區第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車7輛、職義消22人前往搶救。

在警消佈署強力水線攻擊下，火勢約5分鐘順利撲滅，所幸未造成人員傷亡。（圖／金門縣消防局提供）

警消為求慎重以熱顯像儀巡繞火場，佐以水線持續降溫，終將火勢完全熄滅才離開現場。（圖／金門縣消防局提供）

鐵皮雞寮及業主飼養的200多隻雞、鴨慘遭大火吞噬，僅剩幾隻「傷兵」幸運獲救。（圖／金門縣消防局提供）

消防局金湖車組率先趕抵現場後，發現是飼養雞、鴨的鐵皮屋起火燃燒，立即佈署2水線進行搶救並堵截火勢蔓延，火勢在強力水線攻擊下，約經5分鐘搶救順利將火勢撲滅，但因鐵皮下之橫樑為木材，警消為求慎重再以熱顯像儀巡繞火場，佐以水線持續降溫，終將火勢完全熄滅才離開現場。整起火警計燃燒鐵皮屋面積約15平方公尺，未有任何人命傷亡憾事發生，僅業主飼養之雞、鴨約240隻及飼料因火警造成財物損失。

消防局呼籲民眾，進行用電用火時，應注意電線使用安全，定時巡視電線絕緣皮是否有破損，若已破損應即更換：另長時間不使用之電源應關閉，長期未使用之電器應將插頭拔除，以免灰塵蓄積造成短路，以減少憾事發生。