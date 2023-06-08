專家學者認為，泰國上個月在大選期間的支出增加有助提升消費，同時在旅遊產業回春下，第1季經濟成長優於預期也增添不少信心。泰國政府統計，當地從元月到5月28日，共擠進1040萬外國遊客。同時，預估今年至少上看2500萬外國觀光客。
泰國消費者信心指數，在疫前差不多是在70到80幾之間游走。不過，到了2020年新冠病毒爆發後，泰國消費者信心一度在2021下半年下滑到40左右。但從2022年5月之後就從谷底翻身，一路走高至今。
泰國5月消費者信心指數，從4月55升至55.7，不僅連續上揚12個月，同時更是衝到39個月新高。主要的利多原因是外國觀光客遊泰人數增加，以及泰國上個月在舉辦大選。
專家學者認為，泰國上個月在大選期間的支出增加有助提升消費，同時在旅遊產業回春下，第1季經濟成長優於預期也增添不少信心。泰國政府統計，當地從元月到5月28日，共擠進1040萬外國遊客。同時，預估今年至少上看2500萬外國觀光客。
泰國消費者信心指數，在疫前差不多是在70到80幾之間游走。不過，到了2020年新冠病毒爆發後，泰國消費者信心一度在2021下半年下滑到40左右。但從2022年5月之後就從谷底翻身，一路走高至今。
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