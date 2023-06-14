台北股匯市再度脫鉤，台股14日震盪尾盤收紅，大盤指數終場收17,238.14點，上漲21.54點，漲幅0.12％，成交量3,198.03億元，三大法人買超109.85億元，外資及陸資買超61.08億元。

匯市方面，隨美元指數回檔，非美貨幣普遍反彈，新台幣盤初也隨之走升，最高一度升抵30.680元，但台股在攻上萬七高點後，盤勢轉趨震盪，市場多空雜陳下，外資操作仍偏向觀望，雖持續回補台股，但另一方面則是反手匯出，新台幣終場小貶作收。

根據央行統計，美元指數微幅下跌0.02％，但全球匯市觀望稍後美國聯準會（Fed）利率決策，外資熱錢撤出，亞幣普遍走貶，韓元貶值0.56％，其次為日圓貶值0.35％、人民幣貶值0.1％、新加坡幣升值0.09％，而新台幣貶值0.01％。

匯銀主管分析，美國5月消費者物價指數（CPI）年增4％，為連十一個月下降，略低於市場預期的4.1％，並創2013年3月以來最慢增速，通膨率顯著下滑，使Fed暫停升息的預期加深，美元因而回落，惟市場消息面多空交雜下，外資維持雙向操作，午盤後偏向匯出，台幣整日在30.7元至30.73元狹幅盤整，整體仍不脫離區間震盪格局。

匯銀主管表示，匯市對於Fed本月升息預期早已提前反應，後續就看7月Fed是否如預期最後一次升息1碼，確立這波升息循環終點後，預料後續美元將逐步趨弱，有利非美貨幣表現空間，下半年新台幣有望緩升。