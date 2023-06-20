恆生科技股指數大跌2.31%，小鵬汽車跌逾7%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌5.1%。
新能源車族群表現疲弱，除小鵬一度跌近8%，比亞迪目前跌2.4%，零跑跌5.1%。
中電控股獲摩根士丹利和摩根大通調升投資級別和目標價，股價逆勢上漲6%，在藍籌股中表現最佳。電能實業、港燈和長江基建也同步走高。
商湯再遭阿里巴巴減持，股價下跌2.2%。
對人民幣匯率敏感的大陸地產股集體走弱。中國人行在稍早前調降6月LPR（貸款市場報價利率），人民幣應聲急貶。
受離岸人民幣急貶影響，周二香港恆生指數盤中跌1.5%，報19615.11點，稍早前一度跌至19607點。國企股(H股)暫跌1.9%，為6645.53點。
恆生科技股指數大跌2.31%，小鵬汽車跌逾7%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌5.1%。
新能源車族群表現疲弱，除小鵬一度跌近8%，比亞迪目前跌2.4%，零跑跌5.1%。
中電控股獲摩根士丹利和摩根大通調升投資級別和目標價，股價逆勢上漲6%，在藍籌股中表現最佳。電能實業、港燈和長江基建也同步走高。
商湯再遭阿里巴巴減持，股價下跌2.2%。
對人民幣匯率敏感的大陸地產股集體走弱。中國人行在稍早前調降6月LPR（貸款市場報價利率），人民幣應聲急貶。
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