台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）於今（8）日召開第45次聯盟會議，並進行新任會長推舉，經全體出席者無異議通過，由宏碁董事長暨執行長陳俊聖接下遠傳電信總經理井琪的棒子、擔任第九任會長。

新任會長陳俊聖自2014年加入宏碁，並於2017年起擔任宏碁董事長暨執行長。在加入宏碁之前，陳俊聖曾於2005至2013年間任職於台積電，最高出任台積電全球行銷業務資深副總經理，而1991至2005年期間，他於英特爾公司服務長達14年，後至美國總部主管業務與行銷，並擔任全球副總裁一職。其豐富的全球資訊產業經歷將率領聯盟及展會加快國際化發展腳步。

過去一年間，TSSA在前會長井琪的帶領下，擴大於台北及高雄兩地舉辦智慧城市展，並同步舉辦新增的2050淨零城市展，推升展會總體規模成長30％。另在全球新冠疫情解封後第一次辦理的展會，共計有115個國家地區、1886位海外人士來台，其中來自市政訪問團的人數亦有364位，其規模與層級都已回復到疫前的展會水準。

TSSA為台北市電腦公會為推動物聯網產業的發展，於2014年初成立，聯盟設立宗旨在於推動智慧城市發展、推動跨業交流以促成物聯網應用概念的快速整合與實踐、舉辦各種活動促進物聯網技術及產品的廣泛應用。

歷任曾擔任聯盟會長的分別有研華董事長劉克振、大同董事長林郭文艷、華碩集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信董事長鄭優、中興保全科技董事長林建涵及光陽工業董事長柯勝峯等。

TSSA自2014年舉辦的智慧城市展，目前不僅是國際知名的智慧城市展會，也是亞洲重要的物聯網產業展。臺北市政府、高雄市政府都是這項展會的城市共同主辦單位，智慧城市展除了在台北舉辦之外，2022年也同步在高雄舉辦，開創國際展會的新模式，更有助於各地縣市政府發展地方產業。

此外，展會期間北、高兩個市政府亦分別邀請海外城市或國際地方政府組織，來台參加市長級峰會、進行交流，進一步提升台灣與其他國際城市建立起實質外交關係。另今年與國發會共同主辦的淨零城市展，也將有助於台灣各界落實淨零減碳的策略，及推動台灣與各國的淨零議題的合作與交流。