豐田股東支持豐田章男連任董事長 22:542023/06/14 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豐田汽車股東14日投票支持豐田章男連任董事長，否決部分美歐投資人的要求，後者不滿豐田章男的電動車策略，要求罷免豐田章男在內的多位董事。豐田並未透露有多少股東支持豐田章男續任，去年豐田章男的支持率為96％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 輸銀理事主席劉佩真 將接任臺企銀董事長 《金融》國銀對中小企放款 前4月恢復成長 質疑林右昌任內多項建設延宕瑕疵 謝立功：基隆也有大秘寶？ #豐田章男 #豐田 #任董事長 #支持 #豐田汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 斷言侯友宜絕不會崩盤 名醫揭下屆總統重要任務：他是最佳人選 12:272023/06/14 政治 《電機股》東台配息0.2元 董座估工具機產業Q4復甦 14:492023/06/14 財經 達運股東會改選董事 蘇峯正入列 11:452023/06/14 財經 雷仲達、劉佩真人事令 兆豐金、台企銀正式公告 18:502023/06/14 財經 陸星材寵粉不改搞怪個性 田小娟帥挺Ferragamo 19:142023/06/14 娛樂 必應股東會 董座：營收重返成長軌道 13:332023/06/14 財經 東台14日股東會通過 每股發放現金股利0.20元 10:452023/06/14 財經 2023龍潭歸鄉文化節將登場 警方實施交管避塞車 16:462023/06/14 生活 《五燈獎》混血女星昔紅極一時為躲債淡出 今在加油站上夜班 17:182023/06/14 娛樂 《汽車股》堤維西通過配息1.8元 全年審慎樂觀 10:182023/06/14 財經 「東京哈利波特影城」即將開幕 門票搶手已排到這時候 18:002023/06/14 國際 史上最大金融詐騙！澳豐再爆730億金流蒸發 揭幕後3黑手 10:002023/06/14 財經 她被騙光600萬嫁妝！醫生「貸款4千萬」投資也沒了 血淋淋慘況曝 09:172023/06/14 財經 《汽車股》中華搶搭新能源 砸3.2億元參與裕隆現增 08:482023/06/14 財經 美國最大汽車充電樁安裝廠 來台尋解決方案合作Noodoe 17:362023/06/14 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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