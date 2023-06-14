豐田汽車股東14日投票支持豐田章男連任董事長，否決部分美歐投資人的要求，後者不滿豐田章男的電動車策略，要求罷免豐田章男在內的多位董事。豐田並未透露有多少股東支持豐田章男續任，去年豐田章男的支持率為96％。