中華民國保險學會20日改選理監事，現任理事長長李松季獲全票連任。中再保董事長楊誠對、壽險公會理事長陳慧遊及政大教授林建智分別當選副理事長。

另有三位常務理事分別是保發中心董事長簡仲明、富邦產險董事長許金泉及國泰人壽副董事長熊明河；至於常務監事則為高雄科大教授凌氤寶。

保險學會表示，李松季為現任中華民國產物保險商業同業公會理事長，社團法人台灣金融服務業聯合總會代理理事長，財團法人住宅地震保險基金董事長，也是泰安產物保險公司董事長，學、經歷豐富，深具服務保險事業的熱誠，他擔任保險學會常務理事期間，不僅積極協助前理事長戴英祥推動學會事務，並於台北主辦第27屆東亞保險會議時擔任籌備委員會主任委員，成功圓滿完成會議，該次會議吸引了歐洲、美洲及澳洲等國際保險公司高層與會，計有1,500餘人報名參加，刷新了歷年最高紀錄，達到行銷台灣、促進國際人士了解台灣、吸引其來台從事保險相關投資或合作的重大國民外交工作。

李松季在連任後表示，今後，他將繼續加強保險業產、官、學的合作，促進國際交流，提昇我國保險業之國際地位及形象，為保險事業的發展再創新局。

保險學會除正副理事長外，其他理監事當選名單如下：常務理事：簡仲明、許金泉、熊明河理事： 梁正德、凃志佶、何英蘭、蔡漢凌、林欽淼、蔡伯龍、陳萬祥、陳世岳、范文偉、莊中慶、黃敏義、陳宏昇、簡詠涵、黃裕宜 。常務監事：凌氤寶監事：周園藝、王慰慈、袁曉芝、劉自明、陳嘉文、陳昭鋒。