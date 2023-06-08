惠舉在最新報告指出，美國試圖阻擋大陸取得先進半導體設備，為三星與SK海力士帶來風險。分析師並不認為美中晶片戰將造成長期供應中斷，因為韓國可能是兩家企業擴張性投資和技術升級的主要地點。

惠譽分析師傑米森（Matt Jamieson）在報告中表示，大陸占三星NAND Flash快閃記憶體晶片總產能的40％，占SK海力士DRAM產能比重達40％至50％，和NAND產能的20％。

三星與SK海力士是全球前兩大記憶體晶片製造商，美國的美光（Micron）位居第三。

美國去年10月對大陸祭出晶片禁令，並聯手荷蘭與日本，欲阻止大陸取得或製造高科技晶片。三星與SK海力士獲得美國為期一年的豁免，其大陸工廠得以繼續進口先進半導體設備，直至今年10月止。

惠譽表示，若是美國不延長豁免，預期三星與SK海力士將使用既有技術，繼續在大陸生產記憶體晶片。

三星與SK海力士在大陸生產先進製程晶片，以及不受美國禁令限制的成熟製程晶片。在陸製造的晶片除了供應本地市場，也供外銷。

大陸在5月以國安風險為由，禁止重要資訊基礎建設業者採購美光的晶片，外界視為是回敬美國。

惠譽表示，大陸晶片價格上漲可望讓三星與SK海力士受惠，不過影響可能不大，而且若是美光將晶片銷往大陸以外市場，有可能壓低全球晶片價格，大陸封鎖美光的益處也會被抵消。

據悉，白宮敦促韓國不要填補美光在大陸的銷售缺口。根據美光財報顯示，大陸約占美光整體營收的10％。

惠譽的報告指出，三星與SK海力士至少會填補美光部分缺口。由於晶片的性質與大宗商品相似，因此難以監控美光流失的產能有多少被韓廠取代。