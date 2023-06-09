聯邦銀行今年度股東常會於9日上午9時在劍潭海外青年活動中心群英堂舉行，由董事長林鴻聯主持，會中承認去年營業報告書及財務報表案、盈餘分派案（特別股股息每股2.4元，以及普通股每股配發現金股利0.10元、普通股股票股利每股0.50元），並通過修訂「公司章程」部分條文、「股東會議事規則」部分條文，以及從可分配盈餘中提撥17億9,702萬3,014元辦理盈餘轉增資發行新股案。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，回顧去年整體經營狀況，各項營運指標表現優異，稅後純益為35.39億元，每股稅後盈餘（EPS）0.85元，總資產報酬率（ROA）為0.43％，普通股權益報酬率（ROE）為5.76％；資產品質方面，逾期放款比率為0.24％，備抵呆帳覆蓋率為481.40％，持續維持良好的資產品質。

此外，中華信用評等公司於去年12月21日公布對聯邦銀行去年度的長短期信用評等及展望仍分別維持於「twA+」、「twA-1」及「穩定」。進一步觀察去年主要業務營運表現，存款餘額規模達7,151億元、較前年度增加376億元、年增5.55％，放款餘額規模5,344億元、較前年度增加356億元、年增7.14％，存放款業務雙雙持續穩健成長。

信用卡總簽帳金額再創新高，達到1,125億元、年增11％；其中，「吉鶴卡」搶得先機，提前於國門解封前推出，無論旅日或國內消費都廣受好評，大幅帶動發卡與簽帳金額。財富管理方面，聯邦銀行致力提供客戶多元的金融商品，成功協助客戶避險並提升資產配置收益，財富管理戶數穩健增加，整體收益表現亦不俗、年增12.82％。

此外，聯邦銀行致力推動ESG，除了認養石虎及環頸雉等保育類動物、公園綠地等外，亦響應政府號召賑濟烏克蘭；因應高齡化社會趨勢，建置「高齡金融規劃顧問師」信託人才庫；另也攜手聯邦文教基金會推廣台灣油畫藝術，並透過「我們益起幸福吧」愛心捐款平台來扶助弱勢。綜合顯示聯邦銀行無論在營運狀況、資本、獲利表現、資產品質及ESG，均保持成長動能，並屢獲肯定。

展望今年，受惠升息環境下，預期存款將持續增加，此外，國際疫情解除且政府推動海外投資，將帶動放款業務並挹注利差收益。聯邦銀行將持續以創新服務及在地深耕的經營策略拓展各項業務，除積極拓展工商企業融資、強化深耕MIT產業外，因應金融科技發展趨勢，強化數位金融服務整合及應用，持續衝刺New New Bank數位帳戶業務，以及深化企業永續經營的力道，期許達成各項營運目標。