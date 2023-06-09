聯發國際總經理賴柏宇表示，「Sharetea歇腳亭」在美國156間門市，因受美國市場通膨影響消費，以及缺工等大環境壓力，5月營收年減3.46%，但隨著近期通膨和物價壓力趨緩，再加上公司經營團隊的因應策略奏效，5月營收已比4月大幅成長5成，接著迎接暑假旺季，門市業績可望持續成長，全美下半年將開出20家店以上，今年在預計目標共開40家以上；香港市場6月將新開4家店，下半年將逐步穩健展店，業績成長可期。

賴柏宇表示，聯發國際亦持續增進總部管理能力，除了強化行銷和教育訓練等資源，也同步實行三角貿易戰略，將重新整合國際採購供應鏈系統的資源，以經濟規模優勢控制物料成本，有效支援加盟夥伴，門市營運穩健成長。

聯發國際近期更在美國首度推出快閃店，五月底，Sharetea應邀至阿拉巴馬州參加海灘音樂節Hangout Music Fest，每年約有15萬人次參加，是當地一大盛事，Sharetea在現場設置快閃店，有台灣味裝飾打卡區及音樂節限定周邊商品販售，成功帶動品牌效益發酵，吸引加盟主洽談合作。