韓國軍方表示，今（15）日下午7時30分左右，北韓向朝鮮半島東部海域發射了型號不明的彈道飛彈。韓軍正在對飛彈的型號、射程等具體參數進行分析。

據韓聯社報導，日本防衛省當日公布稱，北韓發射了疑似彈道飛彈的物體。北韓4月13日發射「火星炮-18」新型固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM），此次是北韓時隔63天再度發起挑釁。

分析認為，北韓此舉或旨在抗議從上月起開始進行的韓美聯合協同火力殲滅演訓。韓美聯合協同火力殲滅演訓從上月25日起至今，已進入第5輪演訓，15日的演習由韓國總統尹錫悅親自主持。