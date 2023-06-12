根據彭博週六的報導，瑞銀對瑞信的收購案，將於周一完成。
金融時報還指出，瑞銀將制定了20多條「紅線」禁令，禁止瑞信員工從事一系列活動，包括禁止招攬利比亞、俄羅斯、蘇丹、委瑞內拉等國的客戶，以及在未獲瑞銀管理人員同意之下，禁止推出新產品。
此外，烏克蘭的政界人士和國有企業也在禁止行列，以防止潛在的洗錢活動。
瑞士政府在上周五同意了，如果瑞銀因收購而產生了超過50億瑞郎該行自行可彌補的潛在虧損，政府將對瑞銀提供最多90億瑞郎(約99.6億美元)的擔保。
據金融時報的報導，在完成對瑞士信貸(Credit Suisse)的收購之後，瑞銀集團(UBS)計畫對瑞信的銀行家施加嚴格限制，包括禁止從高風險國家招攬新客戶，以及禁止複雜的金融產品。
根據彭博週六的報導，瑞銀對瑞信的收購案，將於周一完成。
金融時報還指出，瑞銀將制定了20多條「紅線」禁令，禁止瑞信員工從事一系列活動，包括禁止招攬利比亞、俄羅斯、蘇丹、委瑞內拉等國的客戶，以及在未獲瑞銀管理人員同意之下，禁止推出新產品。
此外，烏克蘭的政界人士和國有企業也在禁止行列，以防止潛在的洗錢活動。
瑞士政府在上周五同意了，如果瑞銀因收購而產生了超過50億瑞郎該行自行可彌補的潛在虧損，政府將對瑞銀提供最多90億瑞郎(約99.6億美元)的擔保。
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