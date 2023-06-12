展望未來，榮剛持續提升競爭力與拓展產品出海口。今年50噸爐即將正式量產，後續還要進行CC連鑄線新建工程、開胚廠改造與鍛造廠建置，榮剛的生產能力將再次提昇，有助拓展產品的出海口，形成未來50年的競爭力。目前航太復甦力道強勁，榮剛接單暢旺，航太、能源及油氣等高毛利鋼品表現有顯著成長，今年第一季ESR、VAR等認證材接單金額較上季及去年同期成長，已超過整體接單6成。

榮剛表示，為因應訂單需求，公司將再增設VAR真空熔煉設備，屆時將可提升50~100%航太軍工產能。公司正積極布局開發高毛利的高階工具鋼產品，即將於6月28日高階熱作鋼新產品發表會推出新品，以進攻歐美日高端工具鋼應用市場，榮剛將具備更多樣化且全面的產品組合，有信心面對市場挑戰，看好未來榮景。對於高階工具鋼之銷售，今年將持續擴大高階熱作工具鋼的應用實績，並逐年補足鋼種缺口，進一步為榮剛打開外銷市場，向亞洲工具鋼市占第一名的目標努力。

榮剛5月底已舉行股東會，榮剛去年每股稅後盈餘(EPS)為4.52元，創下歷史新高，股東會通過配發現金股利每股2.5元，以上周五收盤價58.7元計算，現金殖利率為4.25%，並擬於今年7月25日發放。