618購物節，OKmart最新開通專屬OKAPP雲端服務，包含多筆寄件、包裏物流進度查詢服務，持續強化超商網購便利性。購物節期間只要是選擇OKmart收件的包裏，可以利用OKAPP中「多筆寄件」服務，讓民眾不用面對機台一筆一筆輸入，點選擇包裏寄件，系統會將寄人姓名與手機末三碼相符訂單匯入，並勾選要列印的包裏，即可印OKgo事務機輸入列印代碼，一口氣列印寄件單據。

另外，OKmart專屬「OK店到店」寄件服務，於即日起至28日期間，推出寄件優惠價35元（原價60元）。雲端商城OKmall 15日至18日期間，推出618年中慶活動，購買大杯莊園級美式／大杯莊園級拿鐵，不限冰熱，享同品項買10送5、買20送12；另消暑冰品、解饞點心像是阿奇儂芒果冰沙330g買4送1／阿奇儂花生花豆冰沙330g買4送1／小美紅豆粉粿80g＊4支88元等，購買指定商品再送OKpoint 618點。