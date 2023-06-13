颱風論壇｜天氣特急」也引述歐洲數值模式未來4日的雨區模擬，預估還會有一輪更大範圍的雨勢。（圖取自氣象局網頁）

氣象局發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今(13)日屏東縣有局部大雨或豪雨，高雄及台東(含蘭嶼)地區有局部大雨發生的機率，氣象局今天清晨4時針對高雄、屏東、台東3縣市發布豪、大雨特報，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。首道梅雨滯留鋒面13日、14日（周二、周三）在台灣附近建立，後續幾天滯留鋒面徘徊，各地皆有雷陣雨機會，本周需留意豪大雨影響

雨還沒下完！另「台灣颱風論壇｜天氣特急」也引述歐洲數值模式未來4日的雨區模擬，預估還會有一輪更大範圍的雨勢，西部地區強降雨訊號明顯，雨量有機會達到「紫爆」等級。

氣象局表示，未來一周天氣皆不穩定，容易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，周四至周六（14日至17日）中南部雨勢較大，預計達到紅色等級。

氣象局指出，今天中南部及台東地區有短暫陣雨或雷雨，南部降雨較持續，北部及宜蘭、花蓮雨勢較零星，中午過後有局部短暫雷陣雨，天氣不穩定，易有短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地高溫預測約28至32度，低溫約25、26度。

氣象局說明，周三（14日）鋒面南移至巴士海峽，雨勢稍為趨緩，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨；周四（15日）鋒面逐漸北移，水氣再度增加，尤其中南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周五、周六（16日、17日）鋒面持續影響，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地須留意短延時強降雨現象發生；下周日、下周一（18日、19日）雖然鋒面逐漸遠離，但西南風仍強，各地天氣仍不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨、降雨較為持續，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。