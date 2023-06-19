終場加權指數下跌14.35點、收於17274.56點，跌幅0.08％，成交量萎縮至3206.39億元。櫃買指數尾盤漲勢雖遇賣壓收斂，終場仍小漲0.08％、收於223.99點，持穩17月來高檔、表現相對強勢，成交量萎縮至703.68億元。

盤面類股走勢亦見震盪，早盤漲逾3％的觀光股尾盤漲勢收斂，與光電、資訊服務股齊揚近2％撐盤，早盤漲近4％的玻陶股終場僅小漲0.4％，金融股漲近0.5％穩盤。成交量較大的電子股及半導體股分別下跌0.2％及近0.5％，造紙股跌逾1.2％、塑膠跌近1％相對偏弱。

權值股中以明（20）日除息將除息的聯發科(2454)大漲4.5％領軍，統一(1216)及中信金(2891)漲逾2％居次，和泰車(2207)、台達電(2308)及鴻海(2317)齊揚逾1％。權王台積電(2330)尾盤跌勢略增，與南亞(1303)、聯電(2303)齊跌逾1％，表現相對較弱。

群益投顧認為，今日亞股與台股主連動的韓股及港股早盤一度跌約1％左右，跌勢相對美股的費半、那斯達克指數沉重，但台股加權指數早盤數度翻紅，預期相當程度與總統大選日益逼近、特定支撐買盤力道擴大及政策明顯偏多，使市場作價意願積極等因素有重大關聯。

不過，群益投顧指出，資金著力優勢有相對弱化壓力，主因政策偏多股未見較大強勢族群有效接手，資金續集中在波段飆漲的解封受惠、電網、軍工等族群，導致相關族群個股恐有評價風險過高之虞，建議操作上逐強之際，應嚴守技術面應對。

從技術面觀察，麥格理則指出，台股目前仍為多頭走勢，守穩5日線17206點及所有短中長期均線，近期投資人需留意拉回支撐點。然而，由於短線漲幅相對較大，在技術面乖離過大下，應提防端午連假前賣壓。