●蘋果周一上漲1.6%，收在183.79美元，刷新歷史收盤高點，市值來到2.89兆美元，距離3兆美元大關僅差臨門一腳。今年以來，蘋果股價上漲約41%，表現優於以科技股為主的那斯達克100指數同期間上漲35%，並成為帶動標普500指數揮別熊市、展開新牛市的主要功臣之一。在經濟情勢不明之際，這類體質優越的巨型科技股成為投資人青睞的避風港。彭博社此前曾報導蘋果已經在開發一款較平價和一款更高檔的AR頭顯。彭博科技專欄記者Mark Gurman則在周日披露蘋果已經開始著手開發平價版Vision Pro，可能取名為「Apple Vision」 或「Apple Vision One」。

●台積電ADR周一上漲4.26美元或4.14%，收在107.06美元，換算台股價格為658.5元。在輝達追加AI晶片帶動下，有消息指出近來台積電先進製程產能利用率大幅回升，5奈米產能利用率從逾50%提高到70%～80%，7奈米產能利用率從30%～40%逐步拉高至50%左右。

●甲骨文盤後飆升近10%，受惠於摩根大通提高目標價，在稍早前的一般交易時段，甲骨文收漲近6%，盤中一度大漲7%、創下歷史新高，其創辦人艾利森（Larry Ellison）身價也創下新高紀錄，以1298億美元超越微軟創辦人比爾‧蓋茲（1291億美元），躍居全球第4大富豪。此為艾利森首度擠進全球前五富排名榜。在AI熱潮帶動下，甲骨文今年以來股價大漲逾40%。甲骨文第四財季（截至5月31日）營收年增17%，為138.4億美元，優於市場預期的137.4億美元。經調整後每股盈餘為1.67美元，優於市場預估的1.58美元。該公司預估本季營收年增8%～10%，優於市場預估的年增約7.8%。

●那斯達克公司（Nasdaq Inc）股價暴跌近12%，該交易所業者宣布將以105億美元收購軟體公司Adenza，遭分析師們嫌貴。

●博通大漲6.3%，路透社報導該晶片公司將獲得歐盟反壟斷主管機關有條件批准以610億美元收購雲端運算公司VMware的交易。受此提振，費城半導體指數周一收漲3.3%，今年來已反彈漲逾44%。