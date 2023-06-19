就在蘋果推出革命性產品Apple Vision Pro，外媒報導三星將跟谷歌、高通等合作，研發Andriod的MR頭盔，其中三星負責硬體、谷歌負責作業系統，高通負責晶片，最快在今年底之前推出。法人表示，三星具有很多關鍵零組件，如果蘋果這次可以成功，三星重返戰場將值得期待。

蘋果的Apple Vision Pro已經定義了頭盔的頂級規格，分析目前主要的市場規格，最貴的就是蘋果的3499美元，而HTC的Vive XR Elite售價1099美元次之，接下來是Sony的PS VR2，售價549美元，字節跳動的Pico Neo 4 Pro跟Meta的Quest3則均為539美元。可以發現，後面四者的總價還比不上蘋果。

Meta執行長祖克柏認為，Apple Vision Pro不是他所想要的，並認為Meta將是受惠者。（圖／翻攝自Meta臉書）

法人指出，這幾個主要品牌產品，各有不同特色，以推出的時間點來看，包括HTC的Vive XR Elite及SONY都是在2月推出，HTC主攻專業及企業市場，Vive XR Elite在今年年初的CES展獲選為最佳商品。Sony 則是鎖定主機遊戲市場，因此PS VR2也需要搭配PS5才能發揮最佳遊戲體驗。

PicoNeo 4 Pro則是在4月推出，最大優勢是有母公司抖音的資源可以應用。Meta則是在6月發表Quest 3，預計在秋季推出，主打提供獨立運行的虛擬實境體驗，注重遊戲和娛樂市場。

Sony推出的PS VR2需要搭配PS5才能發揮最佳遊戲體驗。（圖／Sony提供）

從價格上來看，當蘋果AppleVision Pro將價格天花板定下來後，其中Apple Vision Pro是頂級規格，操作方式也最為直覺； 對於消費者來說，或許一開始不會買蘋果的產品，但應該會去試試其他品牌的產品，換言之，蘋果最大的效益是將市場的餅做大。

「蘋果將會帶動元宇宙生態圈的改變，市場預期蘋果還是會推出相對平價的產品，對於整體市場的銷量勢必也會有所提升。」一位蘋果供應商說。而三星重回頭盔市場，若能創造出更佳的體驗，勢必會讓整體市場更加擴大。

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