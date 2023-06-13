桃園市大溪區公所為宣導性平教育與水資源重要性，將於17日在大溪老街舉辦首次的水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街創意大賽，包含鄰里、消防隊、原住民族頭目聯誼會等20個單位參與，並由12個社區進行特色創意表演競賽，前3名將獲得1萬至5000元不等獎金，歡迎民眾參加共襄盛舉。

大溪區長陳聖義表示，近年來時常傳出缺水問題，希望透過舉辦水資源性平教育宣導暨社區嘉年華踩街，帶領民眾了解嚴重的氣候遽變，因應氣候變遷養成節約用水習慣，並以具體環保行動及改變生活習慣、愛護自然生態，降低水環境汙染負荷。而性別平等所關注的，不只是出生時生理性別差異所造成的不平等，也包括性別各面向的實質平等，也希望大眾尊重多元性別特質及破除性別刻板印象等。

這次活動也是桃園市升格後，大溪區公所首次舉辦社區嘉年華踩街活動，由熟悉老城區環境生態的大溪形象商圈發展協會承辦，包含各社區發展協會、里辦公處、消防隊、大溪警分局、清潔中隊、地政，還有原住民族頭目聯誼會及南興客庄代表隊等共20個單位參與踩街，最後將在中正公園相撲場安排水資源保護與運用進行宣講，另有12個社區進行特色創意表演競賽。

陳聖義表示，當日活動時間下午1點半至晚上6點，踩街隊伍將在中央路三角公園報到集合，並沿著中央路、和平老街、普濟路踩街直到中正公園相撲場，也會在中央路轉和平路口及和平路轉普濟路口進行60秒隊呼表演，將為大溪老城區增添更多趣味及活力。