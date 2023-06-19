法源抽水站進度已達8成，預計今年10月可以完工。（台南市政府水利局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府在學甲區新闢法源抽水站，改善北學甲積淹水情況，此工程從前年9月開工後，目前抽水站站體已完成，陸續安裝抽水機組，台南市長黃偉哲19日至現地視察工程，期許水利局及工程團隊能如期如質完工，也提醒目前水庫蓄水量仍然不足，防汛抗旱都不能懈怠。

黃偉哲今天視察法源抽水站工程，市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭、學甲區長張明寶皆陪同視察；黃偉哲說，雖然水庫蓄水量仍不足，但目前正逢汛期，還要嚴防短時強降雨造成淹水情況，他要求市府和工程團隊加緊努力，讓抽水站如期如質完工發揮百分百功能，降低淹水風險。

水利局表示，學甲區依照水系可分為南、北2區，北學甲排水為感潮段，常因外水頂托關閉排水閘門造成無法順利排除內水，發生大雨，常造成秀昌里發生積淹水，市府在北學甲排水閘門出口右岸建置法源抽水站，該工程配置5台抽水機組，總計抽水量能每秒可抽排20立方公尺的雨水。

水利局說，法源抽水站工程總經費達5.2億元，工期約2年，目前抽水站主體、雨水調節池及排水渠道土建工程皆已完成，其中，先前已安裝3部抽水機組試車完成，並於上周梅雨鋒面投入防汛抽水，後續2部機組也將於7月底前完成安裝，整體工程預計今年10月完工。