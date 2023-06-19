嘉大民雄校區學生宿舍2樓至5樓將設置專屬住宿生的共享空間示意圖。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大民雄校區學生宿舍1樓創意發想階梯木平台示意圖。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大民雄校區學生宿舍主入口側草皮景觀休憩區示意圖。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大學民雄校區宿舍去年曾被社群網站票選評比為全台最爛大學宿舍，老舊陳設如同國片《返校》場景，為洗刷惡名，嘉大將在暑假期間，投入近1億元進行民雄校區宿舍改善，要全新營造民雄校區宿舍環境，提高學生就讀、入住意願。

嘉大表示，「民雄校區學生宿舍生活圈室內外改善計畫」設計理念為共享、共居與共學的「共學院落」，第1期計畫經費由嘉大自籌5020萬元，另教育部補助4930萬元，改善範圍包含民雄綠園1舍寢室、廊道、各樓層公共空間、餐廳1、2樓空間及綠園1舍周邊戶外公共空間等，預計8月下旬就能完成寢室及廊道空間整修工程。

嘉大學務長唐榮昌表示，民雄宿舍改善案進行規畫幾經波折，歷經20多次的會議討論，計畫書修改次數則已數不清，皆為力求完善，感謝設計團隊的付出，以及「學生宿舍提升宣導團隊」與「新世代宿舍環境提升專案辦理團隊」的協助，使該計畫案最終獲得教育部及審查輔導小組的肯定，並核予4930萬元的經費補助，且1期進行整頓同時，嘉大也將啟動第2期先期規畫，主攻改善綠園2舍室內外空間，期待可以逐步完善民雄校區整體的住宿區環境，實現「生活校園」的願景。

嘉大校長林翰謙表示，學校非常重視學生宿舍的住宿品質，積極投入校內資源，並爭取教育部經費補助進行學生宿舍的改造與興建，耗資4億638萬元的新民校區學生宿舍新建工程預計2024年9月完成，屆時提供學生入住全新宿舍 ，至於民雄宿舍、蘭潭宿舍也逐年營造新世代住宿環境設施及公共空間，未來將讓各校區學生有新世代、高品質的住宿空間。