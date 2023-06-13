中磊2022年合併營收達646億元，較2021年營收439億元，年增47％，全年營收締造新猷。累計全年營業利益為24.2億元，較前一年同期成長130％；歸屬母公司稅後淨利為19.2億元，年增率達123％，換算合併每股稅後純益（EPS）為7.57元。合計每股配發股利4.5元，配發率近六成，2022年全年營收、獲利及股利皆為歷史新高，股利已於2023年5月17日完成發放。
中磊董事長王煒表示，隨著網路在生活中變得不可或缺，數位轉型快速變革引領創新營運模式，全球政府積極投資基礎建設，帶動網通設備需求。中磊掌握關鍵技術，提供光纖接取設備、DOCSIS Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等全系列解決方案。
中磊於今日股東會中並完成增選一席獨立董事楊文鈞，合計選任董事八席（含獨立董事四席）。董事會成員組成具多元背景，在不同產業、學術及法律等領域，皆有豐富專業的資歷。
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