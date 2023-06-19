「遠雄大巨蛋案」防火避難設計案部分，台灣建築中心前執行長許銘文遭檢方依圖利罪起訴，台北地方法院一審判無罪，檢不服提上訴，目前台灣高等法院審理中；許男以要到大陸參加研討會為由，聲請6月14日至18日准暫時解除被告限制出境、出海，但遭高院裁定駁回。

檢方起訴指控，時任財團法人台灣建築中心執行長許銘文，未替大巨蛋避難性能設計把關，罔顧公共安全，檢方起訴求刑9年，台北地院比對相關事證及證詞，認定無法證明許男圖利遠雄及使公務員登載不實，判決無罪，目前高院審理中。

許銘文向高院提出聲請，指他獲邀參加「第14屆海峽兩岸船政文化研討會」發表文章及出席報告研究成果，並規劃參加廈門大學教授交流會，聲請6月14日至18日准暫時解除被告限制出境、出海之處分。

高院認為，許男提出所謂邀請函、研討會主要議程為證，然均為影本，且內容僅為單純之電腦文字列印，除無主辦單位之印信外，亦未經文書認證程序，法院詢問後復未能提出各該證明文件之認證正本，顯不足以釋明其形式上之真正。

高院考量許男涉犯「遠雄大巨蛋案」防火避難設計之圖利罪嫌，若成立犯罪，情節不輕等情，難認已盡其釋明義務；研討會之邀請縱使屬實，依現有科技發展，非不能以視訊等其他方式參與研討，亦難認有出境之必要性，無從准許許的聲請，裁定駁回。