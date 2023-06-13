《日本經濟新聞》週二（13日）報導，北大西洋公約組織（NATO）對於明年在東京設置聯絡辦公室一事又有新動作，已備妥與南韓、澳洲、紐西蘭、日本的雙邊合作文件並展開磋商談判，以深化北約與4國在印太地區的合作。

外界稱這4國為北約的「亞太4夥伴」（AP4）。《日經》報導，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）已提議明年在東京開設聯絡辦公室，不過，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對於這項規劃並不贊成。馬克宏擔心此舉會對中國發出錯誤訊息，也可能引起東南亞國協（ASEAN）部分成員國憂心。'

這項提議必須獲得北約所有成員國同意。成員國之間有意把東京辦公室視為讓北約與日本、南韓、澳洲、紐西蘭在印度太平洋地區合作更順暢的角色，盼能說服法方同意。

報導指，北約已備妥與這4個國家分別建立雙邊合作的文件，亦即「個別化夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program，ITPP），提升與4國之間的合作形式，據此建立資安、太空、打擊假訊息等領域的合作基礎。

路透社報導，日本駐美國大使已於今年5月表示，北約規劃於東京設置辦公室，這會是北約在亞洲的第一個聯絡處，以便亞洲地區磋商。日本首相岸田文雄5月表示，日本並無以正式或半正式成員國身分加入北約的計畫。有媒體報導稱，當時岸田正在安排7月赴立陶宛參加北約峰會事宜。

北約峰會預計今年7月11日、12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行。《日經》報導，外界預料日相岸田、南韓總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭希金斯（Chris Hipkins）均會出席。這4國領袖已參加上次北約峰會，7月北約峰會「亞太4夥伴」若真再度現身，代表北約與亞太之間合作關係更進一步。

日本外務大臣辦公室一名官員表示，日本與北約是否會在7月峰會登場前簽訂ITPP「尚未明朗」。北約消息人士則說，與澳洲之間的協商進展最佳，與南韓、紐西蘭兩國之間的協商才剛剛開始。路透社報導，南韓總統辦公室對於《日經》報導不予置評。

歐洲駐日某大使級官員向《日經》透露，4個國家的ITPP拍板的下一步就是在東京設立辦公室。《日經》透過消息人士得知，日方對於北約在東京設置聯絡處一事頗為積極，今年5月19日法國與日本在廣島G7峰會場邊舉行雙邊會談時，岸田已向馬克宏提起此事。

北約在紐約聯合國、維也納的歐安組織（ Organization for Security and Co-operation in Europe，OSCE）、波士尼亞與赫塞哥維納、喬治亞、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞、烏克蘭均已設置聯絡處。