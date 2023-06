《日本經濟新聞》週二(13日)報導,北大西洋公約組織(NATO)對於明年在東京設置聯絡辦公室一事又有新動作,已備妥與南韓、澳洲、紐西蘭、日本的雙邊合作文件並展開磋商談判,以深化北約與4國在印太地區的合作。

外界稱這4國為北約的「亞太4夥伴」(AP4)。《日經》報導,北約祕書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)已提議明年在東京開設聯絡辦公室,不過,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)對於這項規劃並不贊成。馬克宏擔心此舉會對中國發出錯誤訊息,也可能引起東南亞國協(ASEAN)部分成員國憂心。'

這項提議必須獲得北約所有成員國同意。成員國之間有意把東京辦公室視為讓北約與日本、南韓、澳洲、紐西蘭在印度太平洋地區合作更順暢的角色,盼能說服法方同意。

報導指,北約已備妥與這4個國家分別建立雙邊合作的文件,亦即「個別化夥伴關係計畫」(Individually Tailored Partnership Program,ITPP),提升與4國之間的合作形式,據此建立資安、太空、打擊假訊息等領域的合作基礎。

路透社報導,日本駐美國大使已於今年5月表示,北約規劃於東京設置辦公室,這會是北約在亞洲的第一個聯絡處,以便亞洲地區磋商。日本首相岸田文雄5月表示,日本並無以正式或半正式成員國身分加入北約的計畫。有媒體報導稱,當時岸田正在安排7月赴立陶宛參加北約峰會事宜。

北約峰會預計今年7月11日、12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行。《日經》報導,外界預料日相岸田、南韓總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)、紐西蘭希金斯(Chris Hipkins)均會出席。這4國領袖已參加上次北約峰會,7月北約峰會「亞太4夥伴」若真再度現身,代表北約與亞太之間合作關係更進一步。

日本外務大臣辦公室一名官員表示,日本與北約是否會在7月峰會登場前簽訂ITPP「尚未明朗」。北約消息人士則說,與澳洲之間的協商進展最佳,與南韓、紐西蘭兩國之間的協商才剛剛開始。路透社報導,南韓總統辦公室對於《日經》報導不予置評。

歐洲駐日某大使級官員向《日經》透露,4個國家的ITPP拍板的下一步就是在東京設立辦公室。《日經》透過消息人士得知,日方對於北約在東京設置聯絡處一事頗為積極,今年5月19日法國與日本在廣島G7峰會場邊舉行雙邊會談時,岸田已向馬克宏提起此事。

北約在紐約聯合國、維也納的歐安組織( Organization for Security and Co-operation in Europe,OSCE)、波士尼亞與赫塞哥維納、喬治亞、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞、烏克蘭均已設置聯絡處。