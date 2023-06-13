英格蘭中部城市諾丁罕(Nottinghamshire)發生一起廂型車駕駛惡意謀殺事件，可能源自於口角引發衝突，然後開車撞人、壓人。警方稱，這起惡性事件造成3人死亡、3人撞傷。

美聯社報導，諾丁漢郡警察局局長凱特梅內爾(Kate Meynell)說：「事件發生在清晨 4點左右，同一條街上有兩具受害者屍體，而在另一條街上發現第三死者。另有3名被撞的傷者在不同的地點，已送往醫院接受治療。」

整個過程還不清楚，目前訊息還有無法串連的地方。BBC的報導是說「目擊者表示大約在清晨4點，一人刺殺了一對男女，兇犯先刺傷了年青小伙，然後再刺傷他的女伴….隨後又發生廂型車撞人壓人的事件，我趕緊報警。」

美聯社沒有提到4點的刺殺事件，目擊者 Lynn Haggitt 告訴記者，清晨5點半左右，一輛白色廂型車停在路邊，司機從後視鏡中看到警車從後面駛來，廂型車立即發動，在街角撞上一男一女，廂型車沒有停止，繼續逃跑。

被撞的男女雖然受傷，還沒有立即的生命危險。之後在不遠的街道發現第3名死者。

警方在不遠外追到這輛廂型車，逮捕31歲的駕駛人，警方正在將3起死亡事件聯繫起來。