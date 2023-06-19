民眾發現改裝車主在南投休息區內道路競速、甩尾等互尬等，拍照或是截圖上傳網路社群。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

4輛機車騎士疑似聞訊前往看熱鬧，慘遭警方開單。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國道警方當天前往執行路檢等勤務，共開出45張罰單。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國道3號南投休息區17日晚間又聚集上百輛改裝車，休息區內人山人海，有人播放重音樂，甚至在休息區內道路競速、甩尾等互尬，民眾拍攝照片上傳臉書社群｢漫遊者聯盟｣，網友直呼：「南休一個禮拜，今晚作足了。」甚至酸：「無差別車距，紅斑馬也到。」

改裝車聚集國3南投休息區甩尾競速 4機車看熱鬧ＧＧ了

國道七隊指出，針對國道3號南投服務區車聚情形，當天獲報派遣12車、24人前往執行路檢、巡邏等勤務，4個固定、移動測照點及巡邏等勤務因應，以維持交通秩序，該時段共取締未繫安全帶12件、號牌汙穢1件、機車誤闖服務區4件、超速28件。

另有民眾上傳車聚有車輛在現場競速、甩尾、燒胎等危險駕駛情形，國道七隊強調將調閱相關跡證通知駕駛人到案說明，如違規屬實將依《道路交通管理處罰條例》舉發，可處6000元至3萬6000元分款，呼籲用路人，服務區係供民眾休息使用，進入服務區請遵守相關規定，更嚴禁於服務區進行危險駕車行為，服務區停車如逾4小時將依規定拖吊、移置、保管，並予以製單舉發。