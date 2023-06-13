晚點LatePost報導，多家陸企春節幾乎都向輝達下大單，其中字節跳動今年已向輝達下超過10億美元大單，總計有約10萬片A100與H800，可能部分要年底才能交貨。

報導指出，去年輝達曾透露，美國禁令可能影響公司第四季在大陸潛在營收約4億美元，粗略計算輝達去年在大陸資料中心GPU銷售額約人民幣（下同）100億元。因此僅字節跳動一家的大單可能就逼近輝達去年在陸銷售的總和。

此外，還有另一家大型網企也向輝達下萬片等級訂單，規模逾10億元。