晚點LatePost報導，多家陸企春節幾乎都向輝達下大單，其中字節跳動今年已向輝達下超過10億美元大單，總計有約10萬片A100與H800，可能部分要年底才能交貨。
報導指出，去年輝達曾透露，美國禁令可能影響公司第四季在大陸潛在營收約4億美元，粗略計算輝達去年在大陸資料中心GPU銷售額約人民幣（下同）100億元。因此僅字節跳動一家的大單可能就逼近輝達去年在陸銷售的總和。
此外，還有另一家大型網企也向輝達下萬片等級訂單，規模逾10億元。
大陸企業當前積極搶購GPU投入大模型研發，傳今年字節跳動已向輝達下逾10億美元大訂單，僅這張訂單規模可能就相當輝達去年在陸商用GPU總和。
晚點LatePost報導，多家陸企春節幾乎都向輝達下大單，其中字節跳動今年已向輝達下超過10億美元大單，總計有約10萬片A100與H800，可能部分要年底才能交貨。
報導指出，去年輝達曾透露，美國禁令可能影響公司第四季在大陸潛在營收約4億美元，粗略計算輝達去年在大陸資料中心GPU銷售額約人民幣（下同）100億元。因此僅字節跳動一家的大單可能就逼近輝達去年在陸銷售的總和。
此外，還有另一家大型網企也向輝達下萬片等級訂單，規模逾10億元。
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