董事長郭長庚指出，平均地權條例即將上路，公司以以不囤地為原則，建照核發後即開始準備銷售，掌握銷售與發包期間相近優勢，將可精準掌握營建成本控管，維持建案利潤。另外，口碑行銷為公司新建案加持，推升建案銷售速度，雖近年工料雙漲，土地成本居高不下，惟公司謹慎佈局購地推案，創造一年比一年更亮眼的營收表現。

新潤興業預期今年入帳的建案有桃園市航空城《明日莊園》別墅案。今年完工個案則是有，桃園蘆竹《新潤捷韻A10一二期》合建案、新北泰山《新潤A5》合作案、桃園高鐵特區《新潤君頤》合作案與新北淡水《新潤心苑》等案，今年預計有5案交屋入帳，可望帶動營收成長。

2024年則有台北南港《擎天森林》、新北新莊新知段與桃園蘆竹《新潤麗蒔》三大儲備交屋建案；2025年預定完工交屋建案為，新北土城《新潤青樺》與林口《新潤Double》二大建案；2026-2027年預定完工交屋建案為《新潤RIVER ONE》與台北市北投區新洲美段。