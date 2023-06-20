新北市教育局今(20)日舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，全市有4493人獲市長獎，新北市長侯友宜透露，自己念書時，沒拿過什麼獎，名列前茅的第二、第三都沒拿到，但從基層一步步做起，到現在可以站上這個舞台，頒給其他同學市長獎，於有榮焉。（教育局提供）

永平高中吳長紘就是新住民子女，他國中畢業就以全校榜首成績直升高中部，靠著平日努力苦讀，以繁星推薦錄取第一志願－國立陽明交通大學材料科學與工程學系。（教育局提供）

新北市教育局今(20)日舉行111學年度畢業生市長獎頒獎典禮，全市有4493人獲市長獎，新北市長侯友宜頒獎給高中職組及國小組(板橋、土城及樹林區)1470位學生，侯友宜致詞時也透露，他回想自己念書時，沒拿過什麼獎，名列前茅的第二、第三都沒拿到，但念警校符合大環境和自己的理想，現在自己可以站上這個舞台，頒給其他同學市長獎，於有榮焉。

侯友宜說，拿到市長獎不容易，這個榮耀屬於個人、家人和同學，回想自己的在學時期沒拿過什麼獎，但高中畢業後念了警校，符合大環境和他的理想，轉換跑道為民服務，雖然他沒有得到市長獎，但現在可以頒獎給其他同學於有榮焉。

侯友宜鼓勵學生找到人生方向，他表示，人生是一次次堆疊而成，回頭看發現找到方向、做對的事情，這就是人生的市長獎，不管同學未來在哪個舞台發光，各有自己的市長獎，盼比市長更有力量，做更多事。

今日獲市長獎的學生，有著體育表現優異、原住民和新住民學生，像是永平高中吳長紘就是新住民子女，他國中畢業就以全校榜首成績直升高中部，靠著平日努力苦讀，以繁星推薦錄取第一志願－國立陽明交通大學材料科學與工程學系。

吳長紘說，他就近入學後，節省了額外通勤時間，更有充裕時間自主學習，高中3年收穫最多的是導師說的話「會做事比成績更重要」。

另外，雙溪高中李安翊因家庭經濟因素，家人原不支持體育之路，但偶然發現雙溪高中舞龍隊甄選後，李安翊仍決定跨縣市就讀雙溪高中，在嚴實的訓練和自律下，一舉突破高懸20年U20全國紀錄，也是近0年來，台灣最快的800公尺成績，更在亞洲青年田徑錦標賽突破個人紀錄，奪下銀牌，他也靠著獎學金及競賽獎金，幫忙分擔家計。

教育局表示，市長獎有分為「學習卓越市長獎」及「特殊展能市長獎」，學習卓越市長獎是各級學校應屆畢業生每班學習表現第1名者，有3253人獲奬；特殊展能市長獎每校名額為畢業班級數的三分之ㄧ，有1240人獲獎，盼藉此鼓勵學生增進各項長才。