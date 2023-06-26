國民黨總統參選人、新北市長侯友宜26日在南投縣長許淑華陪同下，在台西客運竹山站與青農朋友座談，他認為有生意做才留得住人，打開國際、兩岸市場，才能帶動台灣經濟發展；民眾黨主席柯文哲曾反服貿，為了選總統卻喊出重啟服貿，侯友宜批：「我覺得不要初一、十五變來變去，以前說的和現在做的都不一樣。」

青農朋友大家不只煩惱台灣的農產品銷售不出去，針對《國土計畫法》倉促上路，憂心山區農業受影響，如以前在山區茶園可以設置製茶廠，可能隨《國土計畫法》上路後禁止興建製茶廠等，甚至可能造成產業斷鏈。

侯友宜認為，法律是死的，行政規畫要有彈性，才能解決問題，認為中央執政團隊平常就應該四處走動解決問題，不要選前才開講，這些問題應該是農委會跟農民朋友面對面直接解決，未來他若當選總統，一定憂先考慮《國土計畫法》相關問題，在不影響水保、保育前提下，讓農業、林業用地使用說清楚。

侯友宜說，有生意做才留得住人，不過現在內銷不好，外銷也不好，打開國際、兩岸市場，才能帶動台灣經濟發展。台灣青年朋友有創意，認為中央政府應從旁協助包裝行銷，讓金融系統支持輔佐，不能把事情丟給地方政府，一定要中央整合資源帶頭衝，讓產業與國際接軌，國際貿易組織、關稅」關稅貿易協定等資源整合，才能將台灣產品行銷到全世界。

事後媒體詢問，民進黨跟柯文哲聯合反服貿？侯友宜表示，當年兩岸服貿協議進行過程中，民進黨及柯文哲都跟太陽花連結在一起，一起反對服貿，這個是歷歷在眼前不爭的事實，那現在大家又說要重啟服貿，他覺得不要初一、十五變來變去，以前說的和現在做的都不一樣，應該實實在在、始終如一做事。