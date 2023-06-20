國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨至台大演講，質疑前瞻計畫預算不知花到哪去？民進黨今批侯為選舉扭曲事實，新北市府反擊執政黨「有錢我最大」的態度表露無遺，拿了人民的血汗錢，還硬要人民跟你鞠躬道謝，傲慢作為令人瞠目結舌。

新北市府表示，「取之於民、用之於民」，重大建設本就應由地方與中央政府共同完成，才對得起人民！相關建設往往為地方政府自立自強，規畫多時，然巧婦難為無米之炊，只欠部分經費東風，因此新北市府在過程中積極主動向中央爭取預算，並自行負擔相對應的配合款，但執政黨卻自以為皇恩浩蕩，莫非威權心態悄悄復辟？

市府舉新北市前瞻1.0停車場核定23案為例，原總經費需求100億元，中央核給前瞻41億元還不到總經費的半數；後因疫情缺工缺料，停車場總經費爆增至137億元，新北市府曾請求中央按比例增加前瞻，也遭中央斷然拒絕。

新北市府表示，侯友宜藉前瞻預算突顯過去執政黨在包括防疫等許多重大政策上的經費問題，沒想到執政黨不聽諫言、不願反省，將前瞻預算的精神扭曲殆盡；作為一個執政黨，更是不該對統籌分配款不公的現象毫無概念，新北市每位市民所能分配的平均預算，長年都是六都最少，造成新北市在許多建設中都必須靠自己爭氣，想方設法解決經費拮据的問題。執政黨為了政治利益遲遲不願修財劃法，解決不公現象，呼籲執政黨再怎麼為政治謀算，也不該犧牲新北市民！