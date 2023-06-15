高雄一名律師人夫小宇（化名）發現妻子出軌小王，2人約砲地點遍及新竹至高雄，次數高達7次，小宇不甘被戴綠帽，怒向小王提告求償150萬1元精神撫慰金；法官勘驗相關證據，發現2人曾互傳「想多X你而已」、「撕開我打我，深入我的喉嚨，然後佔有我」等露骨對話，已侵害小宇配偶權，因此判小王須賠償精神撫慰金42萬，可上訴。

據判決書指出，小宇（化名）主張，2019年11月21日小王在網路聊天室結識妻子，小王明知妻子已婚，竟於同年12月16日至2020年3月22日止，在新竹、台南、高雄、苗栗等摩鐵與妻子發生性關係共7次，因此憤而向小王提告求償150萬1元精神撫慰金。

法庭審理時，小王辯稱，他並不知人妻已婚，也未與其發生性行為，雙方亦未透過通訊軟體聯絡。

法官勘驗小宇提出之對話紀錄，發現人妻曾傳訊小王，表示「我結婚了」；又小王曾傳訊人妻，表示「我就只是想使用你而已」、「想多X你而已」、「我會像那天鍊上妳，我一扯妳就往我在的地方移動」，而人妻也回覆「我想要你像那天一樣，撕開我打我，深入我的喉嚨，然後佔有我」，足證2人確有發生性行為。

法官審酌小王明知人妻已婚，卻與對方發生7次性行為，所為已逾越一般正常社交往來之界限甚明，已侵害小宇配偶權，因此判小王須賠償精神撫慰金42萬，可上訴。