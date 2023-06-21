MeToo風波再爆新案例，一名女網友指控15歲時在鼎泰豐實習，遭已婚男師傅帶回家，對她襲胸，舔她胸部，還摸她下體，10多年過去那位男師傅仍在鼎泰豐任職。對此，鼎泰豐回應，已按照性騷擾防治法採保密方式調查，秉持勿枉勿蹤的原則，進行後續處理。

這名女網友18日在Dcard發文，15歲時她北漂到鼎泰豐實習，想分擔家計，卻因為第一次外宿無法融入團體，此時一名已婚男師傅伸出援手，對她關心問候，帶她出去玩，未料某天男師傅把她帶回家，說「臥室床很好躺」，邀她一起躺床，接著男師傅問她「你還是第一次吧？」緊接著掀開她上衣，用手把她的內衣往上推開，撫摸、親吻她的胸部，另一隻手還有意無意觸碰她下體。

原PO表示，MeToo事件連環爆後，讓她想起此事，找到性騷她的男師傅臉書，看著他和老婆小孩的合照，讓她覺得噁心；由於性騷是10年前的往事，對話紀錄已經消失，但原PO表示，這名男師傅現在還在鼎泰豐任職。

之後原PO聯絡鼎泰豐並說出此事，昨天（20日）中午原PO接到鼎泰豐人資主管來電，表示要談「性騷擾」，原PO激動回對方「這不是什麼性騷擾！是差點誘姦」，晚間6點，鼎泰豐人資經理和其他主管到台南與她見面談，承諾會成立專案小組並召開性平會議，最慢2個月給答案。

對此，鼎泰豐回應，公司已在第一時間依性騷擾防治相關法規，採保密方式調查中，公司將秉持勿枉勿縱的原則，進行後續處理。

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