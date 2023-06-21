抖音男神「耀樂」今天召開記者會，說明16歲時遭藝人炎亞綸硬上、偷拍性愛影片的始末，不料記者會才開始，炎亞綸突衝進現場向耀樂鞠躬致歉，耀樂一度情緒激動中斷記者會。對此，巴毛律師對炎亞綸的態度感到憤怒，認為這是在刺激被害人，直言「炎亞綸，我真的對你很失望」。

炎亞綸今日突襲耀樂記者會現場，嚇得對方崩潰低頭，完全不敢直視，而炎亞綸則兩度鞠躬道歉，對於這舉動，巴毛律師在臉書發文怒噴，對炎亞綸的感覺從遺憾難過到現在轉為憤怒，質疑為什麼要作秀作成這樣，繼續傷害被害人？

巴毛律師表示，法院在審理相關案件的時候，會盡量避免被害人跟加害人接觸，甚至將被害人與加害人隔離，讓被害人獨自在小房間；他反問炎亞綸「你真的希望對方原諒你還用這種刺激他的方式？賺自己形象，完全無視對方感受，我真的對你很失望」，最後還表示「人家黃子佼至少摘髮片，炎亞綸道歉還打扮呢」。

對此，網友也紛紛留言，「一堆人說有誠意、負責的表現，我黑人問號，噁心死了」、「沒有想道歉的意思，只是想阻止受害人繼續說點什麼，心機滿滿的行為」、「真的，還一堆人說什麼真男人，都不知道這是二次傷害跟用權勢威逼」、「說有誠意的根本在搞笑，誰教他這招衝去現場面對受害者的」。

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