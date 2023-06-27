從《我愛黑澀會》出道的女星大牙（周宜霈），今（27日）在臉書發文，指控2012年與「當時的老闆陳先生（陳建州）」到香港出差錄製節目，對方在深夜強行進入她房間，暗示他要「鬆一下」。日前與大牙在私人臉書發生爭執的Apple（黃暐婷）透過經紀人回應，坦言之前聽過大牙提及這件往事。

Apple表示，「我和大牙都是在還很年輕的時候認識並一起工作，對於這次事件，很久以前有聽她提過，但細節也是今天才確切知道，只是不是當事者我也不便多說什麼，看著文字很心疼….願意把這些深藏在心裡的秘密講出來，真的需要很大的勇氣。」

她說她在成長的路上也遇到過很無助很不愉快的經驗，但當時的她也無法做些什麼，只能當成秘密藏在心裡，希望藉由最近事件能減少這類的事件再發生，今後不管男生女生在任何場合和職場上都能好好保護自己，並有勇敢說不的勇氣。

她也針對日前在臉書上和大牙的對話，澄清2人所說的並非同一人，「很多網路新聞、大家都在瞎猜！我必須要澄清一下，我以前的加害者在前幾天已經被爆出來了，和大牙的不是同個人，他好像也付出了很大的代價，所以我沒有再出來說話….我知道家人是最無辜的，我也不想和這個人的名字綁在一起！希望大家不要多加猜測詢問，謝謝大家的關心。

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