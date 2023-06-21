日本人愛乾淨、守秩序的形象深植人心，一名網友日前貼出一張日本街景照，誇日本連水泥車都很乾淨，跟台灣髒兮兮的水泥車完全不同，不料卻有網友爆料觀光客看不到的一面，半夜的澀谷街道根本垃圾街，連走路都有困難。

一名網友在PTT指出，昨天（20日）走在日本人行道上，看見一台很帥的水泥車駛過，驚訝整台水泥車一點污漬都沒有，看不到有水泥亂噴的痕跡，跟台灣髒髒的水泥車相比，高下立判，引來不少網友認同，「日本很誇張，工地的圍欄都全新的」、「看過遊覽車司機每到景點停車就在擦車」、「日本的工程車輛在出工地前，看門的都會用高壓水槍沖洗車身跟輪胎，泥土不會帶出工地」、「日本的工人都會準備一到兩套的換洗衣物，流汗濕了就換，下工前也換」。

然而，卻有網友回文，透露日本不為人知的一面，日本人厲害的地方不是他們真的多有水準，而是很會做表面功夫，他曾經晚上11點去澀谷居酒屋，整條街根本垃圾街，走在路上想不踩到垃圾都有困難，還踩爆一杯奶茶，在台灣都沒看過這麼亂，但日本人天亮前就會收拾乾淨，讓很多觀光客不知情，且就連男生半夜去新宿上野都超危險，路上很多皮條客，在日本根本不想半夜出門。

對此，網友紛紛留言：「不只新宿啦，連鐵人28號那個公園滿地也都是垃圾，沒什麼人的地方也有垃圾」、「日本都市晚上真的一堆妖魔鬼怪，醉漢超多」、「日本有居酒屋的地方，晚上都一樣髒啦」。