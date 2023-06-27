原擬要在6月30日上路的「只要斑馬線上有人就須停讓」政策，因為被外界質疑「1個行人就可癱瘓整個路口」，交通部昨（26）日緊急召開會議討論，臨時決定喊卡，維持現行標準「人車間隔約3公尺須停讓」，罰金提高至6000元。對此，一份最新網路民調結果顯示，民眾對於「酒駕罰則」更為在意，遠超未禮讓行人。

為了讓台灣擺脫行人地獄惡名，交通部日前修法提高未停讓行人罰鍰，立法院4月三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，6月30日起，汽機車不禮讓行人從原本最高可罰3600元增至6000元，違者還要接受道安講習。然而21日警政署突公布「只要行人站上斑馬線，不論遠近，駕駛都須停讓」，引發大量駕駛不滿，旋即在昨日喊停。

《中時新聞網》26日發起網路投票，截至今日下午3點15分已有超過27000人參與，針對「『斑馬線』政策日前緊急喊卡，身為行人(駕駛)的你，認為台灣交通最需優先改善的是？」其中有51%民眾認為應該改善「酒駕罰則」、28%網友表示應先整肅「違停亂象」、「未禮讓行人」排第三，僅占9%、而表態要重新規劃「紅綠燈秒數」的人則僅僅只占7%，「其他」占5%。

對於台灣交通亂象，網友紛紛留言表示，「讓行人重要，但教育行人專心快走，大家互相扶持」、「加強國人行車禮儀觀念，跟日本人學習。大家有了觀念及默契」、「解決違停跟人行道可以大幅降低路殺、塞車」、「最不爽的還是違停」、「每個選項都很重要欸！」、「一定要處罰未走斑馬線的行人」、「酒醉是最大的威脅」、「酒駕啊！為了掩護一些官跟民代，都不願意修法加重嚴懲」、「機車亂停，與行人争道」。

不過也有部分民眾提出不同看法，稱「最需要的是正常的行政院長跟正常的交通部長」、「最優先要改善的是交通部的決策層」、「交通部本身就要改革」、「最先要改善的是交通部官員的思維！」