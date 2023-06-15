為了提供學生畢業就有就業機會，竹南鎮私立君毅高中15日與新竹市鑫鉅電機公司簽訂企業認養產學合作備忘錄，招攬優質的水電科班畢業生加入，由校方遴選5位表現優良的高3學生，提供4萬元生活獎助學金。此外，為鼓勵學生更精進於水電技能，凡畢業前考取國家技術士乙級室內配線證照，將另頒贈2萬5千元獎學金以茲鼓勵。

君毅高中水電技術科主任楊昇運表示，技術型高中聚焦務實致用，校方積極與業界接洽，讓學生儘早掌握水電工程工作內容、產業脈動、公司福利，藉以提升學生學習動機。去年11月君毅水電技術科師生參訪鑫鉅電機公司，特別安排年輕工作人員與學生互動，讓學生操作新型工具，學生與工作人員打成一片，彼此留下好的印象，進而促成這次的合作。

鑫鉅電機經理佘頤廷表示，現在年輕人不愛做水電，做水電的印象給人就是苦力、黑手、粗俗……等刻板印象，鑫鉅電機努力打造友善工作環境，希望優質年輕人能加入，久聞君毅中學用心辦學，學生表現傑出，公司為展現培養人才決心，特別提供獎助金向下紮根預訂公司未來人才。

君毅高中校長林慶旺表示，因應水電技術人力短缺，君毅高中領先全國設立水電技術科，並斥資近千萬建置竹苗唯一的「自來水管配管」、「室內配線」、「工業配線」即測即評檢定考場，讓學生能在國家級的學習環境學到最正確的施工技術，學生尚未畢業，廠商即積極接洽，水電技術科是名符其實的師傅班、老闆班，含金量相當高，每年報名都相當踴躍，7年來已培育近1百多位技術人才，頗受好評。