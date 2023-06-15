2022年以來，新交所TSR20天然橡膠期貨價格從每公斤180美分以上大幅下跌至115美分，跌幅超過5成，張嘉成分析主要原因是全球汽車銷售低迷所致，目前仍處於130美分整理。在所有商品期貨中，橡膠是唯一在亞洲完全具有主導權的品種，根據新交所統計，天然橡膠70%的產量在東南亞，70%的消費量在亞洲，主要參與者在新加坡皆設有公司進行天然橡膠原料的買賣。

新交所SICOM具有天然橡膠期貨優勢，TSR20標準膠期貨是全球75%輪胎製造商的定價基準，目前台灣主管機關核准可交易的橡膠期貨包括新交所SICOM跟日本交易所JPX兩個合約，以品種定位與交割功能來說，新交所的標的相對適合台灣輪胎行業應用。

張嘉成分析，新交所以FOB條款港口交割，既有供應鏈無須過多改變原來貿易習慣，批准的交割工廠與核准的交割港口貼近買、賣雙方交割需求，天然橡膠相關參與者能以TSR20期貨連續12個月份的公開透明價格為基準，提高貿易定價的效率，也能當成虛擬庫存的調節管道，當存貨數量需要應變時，都能用期貨多、空進行有效率的調節。

根據財政部統計處的統計，2022年台灣橡膠相關的進口加出口總額達1330億台幣或127萬噸，規模僅少於主要工業金屬銅、鋁的用量，顯示台灣在輪胎產業與聚落的長期實力，不僅在台灣內部有一定的產業地位，連全球市場都有相當的能見度。

張嘉成表示，新交所TSR20標準膠期貨可以協助企業增加提貨管道、輔助遠期採購定價、鎖定原料成本、對沖庫存價值等，讓台灣橡膠與彈性體應用相關產業鏈可以靈活因應原料價格變動，有效控制風險，提升競爭力，達到優化經營績效的目的。