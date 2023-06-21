「一個案子拖11年不賠償實在太離譜了！」被迫接受檢警和法院委託保管近20公噸愷他命毒原料的林先生痛批司法機關太惡質。他表示，桃園檢警2012年間破獲製毒集團是他的房客，竟逼他代管房客堆置的毒品原料，拖了4年才處理，代管期間造成廠房倒塌、房屋租金等損失，司法機關卻置之不理，現在好不容易等到行政法院主持公道，判決桃園地檢署、桃園地院和高等法院應賠償他267萬餘元，林先生希望院檢不要再上訴，還給他遲來的正義！

林先生指出，2012年5月間他和自設公司承租桃園龜山一間倉庫當塑膠廠房，租期3年、月租11萬元，因為倉庫內還有空間，所以當起二房東並透過仲介把閒置部分隔間出租，每月租金4萬元，自稱做進口食材生意的王姓男子承租後，穿著白色廚師衣服的租客經常進出搬貨，不料才出租一個禮拜，警方就找上門，說對方是製毒集團，警方除了在廠房附近裝監視器，還要他不要聲張、配合偵辦。

製毒集團成員穿著防護衣外出抽菸，被監視器拍下。（圖／警方提供）

2012年10月底，桃園檢警聯手破獲「王正平」、吳福助製毒集團，在林先生的塑膠工廠鐵皮屋內查扣愷他命先驅原料約20公噸，共計溴水83瓶3755公斤、甲胺89桶16170公斤。當時警方以快過年為由，要他幫忙保管一下，他不願意，警方回說：那他們（警方）就不管了。林先生只好勉為其難在保管條上簽名，期待檢警趕快搬走。

不料警方似乎忘了這些東西的存在，過年後還是不來處理，林先生2013年起開始向桃園警方陳情，也向桃園地院聲請移轉扣押物，但司法機關沒人理他、還判他敗訴確定，他只好再跟房東簽約繼續保管這批毒品原料，可是愷他命原料實在太毒了，強烈的揮發性和腐蝕性破壞鐵皮屋結構，竟連屋頂都坍塌下來，房東氣得向他提告索賠，最後雙方以180萬元達成和解。

桃園地檢署直到2016年底才清運毒品原料，林先生再接再厲繼續向台北高等行政法院提告，終於獲得支持，判決桃檢須賠償201萬元，但桃檢堅持上訴，經最高行政法院廢棄發回，今年5月北高行判決桃檢應賠償146萬餘元、桃園地院應賠108萬餘元、高等法院應賠12萬餘元。總計院檢共應賠他267萬2千元。

司法院所屬高等法院和桃園地院，首度因保管毒贓物問題，遭行政法院判決賠償民眾。（圖／趙文彬攝）

林先生表示，司法機關對他代為保管毒品原料的損失不聞不問，還有一件事讓他最不能接受，當初愷他命原料造成鐵皮屋坍塌，桃園地院判決他應該賠償房東修繕費、租金和律師費共284萬餘元，後來雙方以180萬元和解，可是當他提告桃園地院和地檢署，要求賠償他代為墊付的鐵皮屋修繕費，法官竟然一度說這間鐵皮屋蓋了30年、超過使用年限，以沒有殘值為由，判決院檢不用賠他。

「同樣一間鐵皮屋塌了，法院判我要賠房東，好像很公道，但換我告法院和地檢署時，法院就說免賠！」林先生氣憤地說，他為了這個毒品案子已損失700多萬元，打了11年官司讓他身心俱疲，還好行政法院伸張正義，判決桃園院檢和高院賠償他損失267萬餘元，未來就算院檢不上訴，其餘不足部分他也只能自認倒楣了。

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