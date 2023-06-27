日本京都座落無數百年老店，也是歷久彌新永續經營的表徵，即刻正帶台灣中小企業實地考察的商業發展研究院董事長許添財表示，科技運用浪潮席捲全球之際，百年老店如何配合AI科技進行數位與綠色「轉型」與「創新」，讓數百年基業再得永續？最值得有心追求百年永續的台灣企業學習。

商研院(CDRI)籌組的「京都百年老店傳承奧秘考察團」，共計約20家北中南部國內優質企業董事長、總經理或二代經營者共同參與，涵蓋物流、餐飲、製造、通路、紡織成衣、美容、食品，科技等產業。商研院表示，持續疫情前每年精選日本百年以上老店組團參訪交流，現在再次展開一系列百年老店的轉型與創新典範的深度考察。

商研院院長王建彬表示，考察京都百年老店系列，台灣企業應觀察五個重點：1、百年企業的傳承、理念、宗旨與策略。2、百年企業如何面對危機屹立不搖。3、百年企業如何解決各代之間視野決策溝通問題。4、歷經各年代的策略轉折點與創新模式。5、百年企業的產品如何歷久彌新，推陳出新，符合時代所需。