台灣大表示，「大哥保、你放心」保險服務專區，首波提供旅遊保險方案，服務對象除台灣大用戶外，台灣大運用AI結合大數據分析，洞察有出國需求的潛在用戶，透過簡訊推薦適合的保險方案，消費者透過簡訊連結至平台，最快3分鐘內即可快速完成網路投保。

據金管會統計，今年首季國人網路投保旅平險達1.29億元，遠超過2020年疫情前一整年的金額，網路投保的金額更是年成長10倍以上。台灣大電信金融副總經理吳建頤指出，疫情加速民眾零接觸消費模式，網路投保商機大，台灣大以消費者為核心，運用電信天賦，打造完整電信金融生態圈。「大哥保 你放心」保險服務專區，第一階段提供旅遊保險方案，未來將推出汽車保險、個人傷害保險和人壽保險等，持續擴大保險商品服務範疇，用戶不受時空限制，透過台灣大客服App輕鬆完成保險服務。

bolttech集團北亞區執行長 Chris Plumley表示：台灣大在電信通訊、智慧生活、金融服務在台灣市場上都有相當卓越的表現，期望能借重台灣大超過700萬的用戶基礎，共同打造「大哥保、你放心」保險服務專區，嵌入一系列旅遊保險產品，讓顧客用更便利、直覺的方式，購買適合的保險商品。

「大哥保、你放心」保險服務專區，首波提供富邦產險旅平險，包含旅行平安保險、旅行綜合險、個人海外旅遊不便險三大類別，其中有OP樂遨遊-基本型、OP樂遨遊-加強型、OP樂遨遊-進階型，其保額涵蓋新台幣300萬元到新台幣1,200萬元不等，並全部包含不便險、醫療險等內容，給用戶全面的保險及保障。