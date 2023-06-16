香港特區政府16日針對美國國務院《2023年美國販運人口報告》將香港評級從「第二級觀察名單」上調至第二級，表示強烈不滿和堅決反對，指美國評論毫無事實根據，販運人口在香港從來不是普遍存在的問題，也無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。

大陸外交部駐港公署發言人更指出，美國報告把人權當作「污名工具」，充滿政治偏見，毫無公信力可言，直批美國才是世界頭號人口販運大國。據美國務院估計，每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口多達10萬人。但自2011年起，美國始終將自己列為「一類國家」。無論美方如何掩飾，都洗刷不了「奴隸貿易國」的歷史原罪；改變不了自己強迫勞動來源國、中轉國和目的地國的鐵證事實。

據香港01引述港府發言人補充，美國國務院在報告中就《香港國安法》的言論純屬對香港的政治抹黑。《香港國安法》清晰地訂明四類危害國家安全的罪行，以及構成有關罪行的元素、刑罰、減刑因素和後果。

港府發言人指出，即使過去3年多面對新冠病毒病疫情帶來的挑戰，港府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強外佣保障方面投入大量資源，

港府發言人批評，美國國務院無視港府在打擊販賣人口方面的不懈努力，一再攻擊特區以一籃子法例處理的模式，堅持香港應推行單一販運人口法例，完全暴露了美國的雙重標準，令人難以信服。單單因為香港採取一籃子法例的模式打擊販運人口，而忽略港府的努力和成果，令人質疑報告的可信性及客觀性。