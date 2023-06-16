第21屆海峽青年論壇16日在廈門登場，福建省委副書記羅東川於會上強調，兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲「不可阻擋」，並提及要加快推進兩岸融合發展示範區建設，著力把福建打造成台胞、台青、台企登陸的第一家園。

本次出席海峽青年論壇開幕式的有共青團福建省委書記李滕、福建省委副書記羅東川、國台辦副主任潘賢掌、福建省委副秘書長嚴誠、中共廈門市委副書記李輝躍，台灣則有國民黨青工總會總會長廖怡琇等人出席。

羅東川致詞表示，海峽青年論壇作為兩岸青年重要的交流平台，累計數以萬計的兩岸青年參與，充分彰顯兩岸青年強烈的交流合作意願，充分證明兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲和統一的歷史大勢「不可阻擋」。

羅東川強調，福建與台灣一衣帶水，血脈相連，淵源最深厚、往來最密切、交通最便捷，處在兩岸融合發展最前沿。福建始終秉持兩岸一家親理念，以通促融、以惠促融、以情促融，加快推進兩岸融合發展示範區建設，著力把福建打造成台胞、台青、台企登陸的第一家園。

他說，福建已經累計推出225項在閩台胞台企同等待遇清單、25項兩岸標準共通試點，去年閩台貿易額突破千億人民幣，新設台資企業戶數、實際利用台資金額均居全大陸首位；在福建學習交流的台灣青年累計超過8000人，持續就業創業的青年超過4萬人。

羅東川希望兩岸青年在兩岸關係面臨嚴峻考驗與重大抉擇時，「堅定站在歷史正確的一邊，發出更多要和平、要發展、要交流、要合作的好聲音，傳遞更多正能量，共同捍衛中華民族根本利益，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業貢獻青年力量」。

據報，本次論壇邀請約450名青年嘉賓現場出席各場次活動，首次參與論壇活動者占70％以上。