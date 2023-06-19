正在北京進行訪問的美國國務卿布林肯6月19日在美駐華大使館舉行訪華記者會，有60餘家中外媒體現場出席。布林肯說，作為世界上最重要的國家，美國和中國都有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美中雙方應共同努力應對跨國挑戰。

據《澎湃新聞》報導，布林肯在首次訪華的記者會上說：「我來北京是為了加強中美高層的溝通，明確我們的立場和意圖以及存在分歧的領域。在這些領域，當我們的利益一致時，我們可以共同努力，共同應對跨國挑戰。」

他表示，此行與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和國務委員兼外長秦剛進行了坦誠、實質性和建設性的討論。他指出，直接接觸和持續的高層溝通是負責任地管理中美分歧並確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。「我從我的中國同行那裡聽到了同樣的話，我們都同意有必要穩定我們的關係。」布林肯說，在這些會晤中，中美雙方就地區和全球挑戰進行了熱烈的討論，包括俄烏衝突、北韓問題等。

至於廣受矚目的台灣問題，布林肯明確表示，「我重申了美國長期堅持的一個中國政策，這一政策沒有改變。我們不支持台獨。我們反對任何一方單方面改變現狀。我們期待兩岸分歧通過和平方式解決。」

正在北京進行訪問的美國國務卿布林肯6月19日在美駐華大使館舉行訪華記者會，有60餘家中外媒體現場出席。布林肯說，作為世界上最重要的國家，美國和中國都有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美中雙方應共同努力應對跨國挑戰。

據《澎湃新聞》報導，布林肯在首次訪華的記者會上說：「我來北京是為了加強中美高層的溝通，明確我們的立場和意圖以及存在分歧的領域。在這些領域，當我們的利益一致時，我們可以共同努力，共同應對跨國挑戰。」

他表示，此行與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和國務委員兼外長秦剛進行了坦誠、實質性和建設性的討論。他指出，直接接觸和持續的高層溝通是負責任地管理中美分歧並確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。「我從我的中國同行那裡聽到了同樣的話，我們都同意有必要穩定我們的關係。」布林肯說，在這些會晤中，中美雙方就地區和全球挑戰進行了熱烈的討論，包括俄烏衝突、北韓問題等。

至於廣受矚目的台灣問題，布林肯明確表示，「我重申了美國長期堅持的一個中國政策，這一政策沒有改變。我們不支持台獨。我們反對任何一方單方面改變現狀。我們期待兩岸分歧通過和平方式解決。」

另據《英國廣播公司》（BBC）報導，布林肯還表示，他一直希望打消中國認為美國「試圖在經濟上遏制他們」的觀念。美中貿易不斷增長，中國廣泛的經濟成果也同樣使美國受益。不過，布林肯表示，為了保護國家安全，必須保護某些特定技術，而不會向中國提供「可能被用來對付我們」的技術。

布林肯重申美國支持「一個中國」政策，但他還補充說，他向習近平就中國在台灣海峽的「挑釁性行動」表達了關切。他同時表示，美國仍然對中國侵犯人權的行為「深表關切」，特別是在新疆、西藏和香港。

他表示，他與習近平和中國高級外交官員王毅的談話是「強有力的」，涵蓋了從俄羅斯入侵烏克蘭到美國芬太尼危機的方方面面。他稱，中國重申不會向俄羅斯提供可能被用於烏克蘭戰場的殺傷性武器。