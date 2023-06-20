ESG InfoHub網站將包含Market Highlight、ESG儀表板、商品、相關法規宣導資源及溫室氣體盤查等五大構面，其中Market Highlight提供台灣資本市場及上市公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注的焦點。

ESG資料庫網頁內並推出「上市公司ESG儀表板」功能，讓使用者可以方便地查詢和比較上市公司的ESG資訊，並透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項ESG指標進行跨公司及跨產業比較，瞭解變化情形。為方便投資人瞭解ESG相關商品，ESG InfoHub提供企業永續相關指數、ESG指數化商品等連結，協助投資人尋找適合投資商品。此外，ESG InfoHub亦提供國內外的ESG相關法規、準則以及宣導資料，促進企業對ESG議題的教育和交流。