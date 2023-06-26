今（26）日17時許，三重區台北橋發生一起墜河案件，警消獲報前往搜救。（圖／警方提供）

周姓男子竟自行游上岸，並於17時38分至三重分局光明派出所報案表示，家中財物遭43歲劉女侵佔，欲對劉女提告。（翻攝畫面）

今（26）日17時許，三重區台北橋發生一起墜河案件，警消獲報前往搜救，員警到場尚未發現遺留物或交通工具，同時協助消防搜救人員到場打撈，但該名33歲周姓男子竟自行游上岸，並於17時38分至三重分局光明派出所報案表示，渠家中財物遭43歲劉女侵佔，欲對劉女提告。

警方調查，周男於今日9時28分在三重區中華路與劉女發生糾紛，員警到場發現周男情緒過於激動，為保護當事人安全，帶返所經救護人員評估後將周男強制送醫，周男於離開醫院後，步行至台北橋墜河。

警方表示，17時許三重區台北橋發生一起墜河案件，警消獲報前往搜救，員警到場尚未發現遺留物或交通工具，同時協助消防搜救人員到場打撈，但該名33歲周姓男子竟自行游上岸，並於17時38分至三重分局光明派出所報案表示，渠家中財物遭43歲劉女侵佔，欲對劉女提告，分局依規定受理在案。

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