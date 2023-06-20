0050投資台灣上市市值前50大企業，20 年台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆元，到2023年6月已達36兆，0050股價也由成立時的36.98元，上漲至131.25元（6/19收盤）期間並累積46元的現金股息，從資本利得到股利發放，0050讓投資人高機率參與台股長線成長。

0050成立以來，期間橫跨2000年的網路時代，2010年智慧型手機時代，一直到2020年的AI應用時代，也經過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空，0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下到史最低價28、53元，於次年快速彈73.9%，反映台股企業優異的營運韌性。

截至2023年年5月31日，0050成立以來含息報酬率550.8%，換年化報酬率約9.8%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.4年就能為投入本金翻倍。