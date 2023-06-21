一輛賓士車日前行駛在北市民族東路上，被目擊在路口停等紅燈時，先是刻意繞過停在一名女騎士前方，疑似逼車，女騎士索性再往前騎，綠燈起步時，賓士車竟再度試圖超車，最後右後車身直接撞擊女騎士，驚悚畫面曝光，網友怒批「很明顯是故意的，路這麼大往右邊偏」、「駕駛者心態絕對很有問題」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名駕駛18日行駛在北市民族東路上目擊一輛黑色賓士車在路口停等紅燈時，突然加速繞過前方女騎士，停在女騎士前方疑似逼車，女騎士後來往前騎到機車停等區，沒想到綠燈一輛往前開時，賓士車竟做出離譜一舉動。

畫面中，女騎士在賓士車前方停等紅燈，綠燈起步後，女騎士往前騎，賓士車疑似想再度超車，卻未切換到快車道，直接在外側車道上試圖超車，沒想到右後車身當場擦撞女騎士，造成女騎士瞬間重心不穩、車身猛晃，所幸賓士車見狀在前方停下，離譜一幕全被後方行車紀錄器拍下。

網友留言「你要超車就切到內線去了，當下空間很大，女騎車也沒有騎到路中不讓你超車，這駕駛者心態絕對很有問題」、「故意的啦，不是故意的早就開遠了，何況前面根本沒車，這種人根本不應該上路」、「這開車技術令人佩服，開車都開s型，前面停紅綠燈一次，超車又一次，有點故意的」、「感覺是故意的」、「很明顯是故意的路這麼大往右邊偏」、「開賓士開到路怒症，去撞機車乾脆把車拿去壓成廢鐵不要開車算了」。