●有全球經濟成長指標的美國快遞業者FedEx，上季淨利為15.4億美元，年增1.8倍，不過，每股經調整後盈餘僅4.94美元，較預期6.87美元低。同時，營收也年減10.2%至219億美元，較預估值226.6億美元少。消息傳出後，聯邦快遞股價在盤後一度暴跌5%。

●印度總理莫迪20日啟程訪美之前，已批准美國記憶體晶片大廠美光，在印度的27億美元半導體封測新廠投資案。同時，印度政府也同意為這座新廠，提供13.4億美元的生產補助金。

●跟進福特與通用汽車，特斯拉對手Rivian宣布將加入特斯拉超級充電站的行列，2025年起標配特斯拉NACS充電頭，股價一度大漲近6%，並來到近3個月新高。

●摩根士丹利將百度列為中國大陸最好的AI人工智慧公司，認為在AI工具幫助下，中國7.4兆美元的消費市場，從實體轉為網路的過程中，百度將受益最大。摩根士丹利上調百度評等至增持，目標價上調30美元至190美元。

●阿里巴巴在美國上市的股價大跌4.5%，從今年9月10日起，張勇將卸任阿里巴巴控股董事會主席兼執行長，未來要專注於阿里雲的發展。集團執行副主席蔡崇信，將出任阿里巴巴集團董事會主席，吳泳銘將是新的執行長。

●美國私募基金KKR，同意收購支付系統業者PayPal旗下先購買後付款的歐洲區貸款產品部門。消息曝光後，PayPal股價一度大漲4.1%，預估此交易將可為PayPal帶來18億美元的收益。在2023下半年交易完成後，其中的10億美元預定用來執行庫藏股計畫。